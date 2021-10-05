Уроки письма для школьников пройдут в Псковской области

.

Представители Почты России проведут уроки письма для школьников Пскова. Событие приурочено к началу международной недели письма. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запланированные уроки письма проведут после отмены введенных ограничительных мер.

Планируется проведение мероприятий, на которых юным псковичам расскажут об истории переписки и её преимуществах.

«Выразить свои мысли и убеждения письменно – это искусство и удовольствие. Прочесть и почувствовать их в письме близкого вам человека – ни с чем не сравнимые ощущения», – отметила директор УФПС Псковской области АО "Почта России" Дарья Цилина.

Для неравнодушных к письмам Почта России также выпустила специальные почтовые открытки. Все участники мероприятий смогут подписать открытку и отправить ее бесплатно в любую точку страны.