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Общество5 октября 2021 13:56

Генконсул Франции возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 5 октября, генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански приехал в Псковскую область с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во время визита представитель Франции вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Вместе с Паскалем Сливански и Михаилом Ведерниковым в церемонии поучаствовали и. о. руководителя территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов, а также другие чиновники.

Напомним, в Могиле Неизвестного солдата погребен прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны.