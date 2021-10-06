Гидрологические исследования перед установкой временного моста проводят в Пскове

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Великую начали исследовать для дальнейшего строительства временного моста, пишет «Псковская правда» со ссылкой на заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации города Александра Грацкого.

По его словам, проанализированы будут две точки, где может быть установлен мост. Рассматриваются следующие места: створ улиц Розы Люксембург и Профсоюзной, Комсомольской площади и улицы Леона Поземского. Вероятно, исследовать будут первый вариант ввиду его удобства для пешеходов.

Во время гидрологических работ исследуют грунт, разработают проектно-сметную документацию и определятся с окончательным местом установки моста.

Напомним, альтернативную конструкцию на время капитального ремонта Ольгинского моста планируют построить в 2023 году.