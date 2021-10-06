Из разборных металлоконструкций соорудят временный мост через Великую в Пскове

Альтернативный мост на время капитального ремонта Ольгинского планируют возвести из разборных металлоконструкций. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации города Александра Грацкого.

После того как Ольгинский мост приведут в порядок, временная конструкция будет разобрана.

Как рассказал Александр Грацкий, мост будет иметь по одной полосе движения в каждую сторону.

«Шире нам не позволят здания и на улице Розы Люксембург, и на улице Профсоюзной», - отметил спикер.

Планируется также, что первая эстакада моста будет проходить над улицей Розы Люксембург к улице Максима Горького, а вторая эстакада - над набережной на противоположном берегу реки.