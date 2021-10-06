«Каждому своё – кому-то в космос, кому-то здесь строчить комменты»: псковичи поделились мнениями о полете Пересильд на МКС

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Вчера, 5 октября, актриса родом из Пскова Юлия Пересильд вместе с кинорежиссёром Климом Шипенко отправилась на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». «Комсомольская правда в Пскове» выяснила, как к этому событию отнеслись жители области.

Большинство жителей Пскова рады за землячку и, более того, гордятся её достижениями.

«Ура, ура, ура!» - пишут в соцсетях под постом с Юлией Пересильд.

«Поздравляю, это очень круто и почетно! Вы достойны как никто!» - считает жительница Пскова.

«Самая выносливая, молодец!» - не скрывает радости за Пересильд читательница kp.ru.

«Звезда по имени Юлия», - пишут в соцсетях псковичи.

Однако некоторые жители Пскова отнеслись к событию негативно. Кто-то писал, что для съемок фильма совсем необязательно было лететь на МКС, кто-то был недоволен неразумной тратой денег, а кто-то и вовсе считал, что полет Юлия Пересильд не заслужила.

Причину появления негативных комментариев некоторые видят в зависти.

«Лично я - горжусь тем, что мы опять первые! А кто не согласен, не пишите мне», - оставляют комментарии в соцсетях.

«Исходные данные у всех были равны, - возражает очередному недовольному комментатору пскович. - в одном городе росли, в одних школах учились. Но каждому своё - кому-то в космос, кому-то здесь строчить комменты».