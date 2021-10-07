Информационная стойка с подсветкой появилась на горе Соколиха

Фото: Администрация Псковской области

В Пскове у монумента «Дружине Александра Невского» на горе Соколиха появилась информационная стойка с подсветкой, сообщили на официальной странице Администрации в социальной сети Instagram.

Узнать информацию о достопримечательности можно при помощи любого смартфона. Для этого необходимо будет отсканировать QR-код, после чего вам предложат перейти на три разных интернет-ресурса, информирующих о туристических объектах и достопримечательностях региона.

Сообщается, что новое оборудование уже успела протестировать глава Псковского района Наталья Федорова.