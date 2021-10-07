Пушкиногорскому коню Туману ищут наставника

Фото сотрудников Пушкинского заповедника

Воспитанник Пушкинского заповедника конь Туман нуждается в человеке, который обучит его конским премудростям. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили сотрудники заповедника.

Молодой и здоровый Туман полон сил и желания, чтобы обучиться ходить как под седлом, так и в упряжи. Для этого ему нужен лишь человек, который станет другом и учителем.

Как рассказали сотрудники заповедника, лошадь росла с матерью на вольном содержании.

Работники также отметили необычную масть коня. По их словам, соловая масть даже упоминается в трудах Гомера и скандинавских легендах.

Напомним, кличка Туман была выбрана год назад коню необычно: её определили сами псковичи в результате опроса.