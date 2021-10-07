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Здоровье7 октября 2021 11:49

Ещё 6 жителей Псковской области скончались от COVID-19 за сутки

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Ещё 6 смертей от осложнений коронавируса зафиксировано в регионе. Общее число летальных исходов достигло 811. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

У 209 жителей региона диагностировали ковид за минувшие сутки. Так, в статистике инфицированных насчитывается 51 787 человек.

117 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением за последние 24 часа. За все время пандемии с заболеванием справились 43 949 жителей Псковской области.

2 065 исследований на выявление коронавируса провели медики региона за последние сутки.