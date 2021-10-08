Спустя 13 лет после двойного убийства псковичу вынесли приговор

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18 лет колонии назначили жителю Пскова за убийство топором двух человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Двойное убийство было раскрыто в январе 2020 года, а совершили его в январе 2008 года в доме на 6-м переулке (район Шабаны).

Жертвами преступления оказалась супружеская пожилая пара. Убийца нанёс им множественные удары топором.

7 октября Псковский областной суд вынес приговор 40-летнему псковичу, лишив его свободы на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.