Псковские школы вернутся к привычной работе с 11 октября

Псковские школы переходят в обычный формат работы

В Псковской области 11 октября школы переходят с дистанционного обучения на привычный формат работы. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы не вводим локдаун и не сохраняем дистанционное обучение. Хотя, очевидно, что текущие показатели ещё год назад неизбежно привели бы к таким решениям. Но это налагает особую ответственность в части соблюдения противовирусных регламентов», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что очные занятия в организациях дополнительного образования остаются под запретом. Исключение - индивидуальные тренировки и занятия, на которых присутствует группа не более 10 человек. Также губернатор отметил, что очень важно, чтобы школьники посещали только школы и дом, не способствуя распространению инфенкции.