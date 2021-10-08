Иногородние покупатели опустошают автомобильные салоны Пскова

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Приобрести машину в день первого обращения к дилеру в Пскове сегодня практически невозможно. Автосалоны все чаще работают под заказ, пишет «Псковская правда».

Как сообщается, за машинами в Псков ранее, как правило, ездили покупатели только из Ленинградской области, а теперь постоянные покупатели псковских автосалонов - жители Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Петрозаводска.

Причина повышенного спроса на псковский транспорт проста: официальные дилеры в регионах предлагают покупателю машины по более низкой цене.

«Люди пришли к тому, что лучше проехать лишних 500 километров, но купить машину на полмиллиона дешевле», - рассказывает исполнительный директор АО «Автосалон 1» Дмитрий Минин.

Представители псковских салонов советуют желающим поменять машину сейчас, так как снижения цен в ближайшее время не предвидится: по прогнозу Минэкономразвития, к концу года рост цен на автомобили составит 11%. Однако купить «железного коня» в Пскове, вероятно, получится уже лишь под заказ.