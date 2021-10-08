В Псковской области доля обязательной вакцинации сотрудников увеличена до 80%

Доля подлежащих обязательной вакцинации сотрудников будет увеличена с 60% до 80%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 8 октября.

Обязательно сделать прививку от COVID-19 в Псковской области необходимо медикам, педагогам, соцработникам, работникам сферы торговли, общепита, общественного транспорта и другим категориях, указанных в 15-м Постановлении Главного санитарного врача Псковской области. Также к ним добавляются работники гостиниц, курьерских служб и пищевых производств.

Также на оперштабе озвучили решение об отмене обязательной самоизоляции для вакцинированных пожилых граждан. При этом, Роспотребнадзор уже подготовил постановление, по которому все работающие граждане Псковской области старше 65 лет должны обязательно сделать прививку от коронавируса. До 1 ноября необходимо привиться первым компонентом, до 1 декабря – вторым.