22-летний тиктокер спрыгнул с псковского моста в погоне за красивыми фото

Фото с сайта ПАИ
Молодой человек 22 лет из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского, чтобы сделать красивые кадры, пишет ПАИ.
Предварительно, все свои действия молодой человек снимал на камеру телефона.
Фото с сайта ПАИ
Спасатели прибыли на место случившегося и успели спасти тиктокера: старший смены спрыгнул в воду за молодым человеком и вытащил его из реки.
Фото с сайта ПАИ
Благодаря оперативности спасателей тиктокер не пострадал.
Сейчас молодой человек находится в полиции. Детали инцидента выясняются.