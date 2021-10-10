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Происшествия10 октября 2021 18:57

22-летний тиктокер спрыгнул с псковского моста в погоне за красивыми фото

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Фото с сайта ПАИ

Фото с сайта ПАИ

Молодой человек 22 лет из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского, чтобы сделать красивые кадры, пишет ПАИ.

Предварительно, все свои действия молодой человек снимал на камеру телефона.

Фото с сайта ПАИ

Фото с сайта ПАИ

Спасатели прибыли на место случившегося и успели спасти тиктокера: старший смены спрыгнул в воду за молодым человеком и вытащил его из реки.

Фото с сайта ПАИ

Фото с сайта ПАИ

Благодаря оперативности спасателей тиктокер не пострадал.

Сейчас молодой человек находится в полиции. Детали инцидента выясняются.