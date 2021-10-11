Мёд в сотах украл безработный в плюсской деревне

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Восемь рамок с мёдом похитил 8 октября житель Плюсского района из пчелиного улья, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В деревне Курея Плюсского района в пятницу вечером из пчелиного улья у дома по улице Центральной пропали восемь рамок с медом. 80-летняя местная жительница сообщила о произошедшем в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, им оказался 35-летний безработный, ранее судимый местный житель. В ходе проверки выяснилось, что похищенный мед мужчина уже успел продать.