Ещё у 232 жителей Псковской области подтвердился коронавирус

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232 новых случая заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Общее число инфицированных в Псковской области достигло 52 691.

С начала пандемии 832 человека скончались от коронавируса в регионе, только 4 из них - за последние сутки.

150 человек выписались из медучреждений за последние 24 часа. С марта 2020 года побороть болезнь смогли 44 965 жителей Псковской области.

1 155 исследований на выявление ковида провели медики Псковской области за последние сутки.