Михаил Ведерников наградил спасших тонущую девочку псковичей

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Губернатор Псковской области вручил награды мужчинам, спасшим упавшую с моста девочку. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Награды получили старший сержант полиции патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову Денис Игоревич Кузьмин и военнослужащий 76-й дивизии Алексей Анатольевич Безбородов.

Полицейский на служебной машине первым прибыл к месту происшествия. Мужчина незамедлительно бросился в воду, доплыл до тонущей девочки и начал подтаскивать ее к берегу. Увидев это, военнослужащий следом прыгнул в реку, чтобы помочь выбраться на берег находящимся в воде. Оба мужчины уже были истощены от долгого пребывания в холодной воде. Девочку удалось спасти.