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Общество13 октября 2021 11:15

Туманность «Сердце» заснял псковский астроном-любитель

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Часть туманности «Сердце» попала в объектив псковича Петра Митрофанова. Кадрами астроном-любитель поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» «ВКонтакте».

Туманность «Сердце» расположена на расстоянии 7500 световых лет от Земли и занимает место в рукаве Персея в галактике Млечный Путь в созвездии Кассиопея.

Центр туманности образовывает небольшая группа звёзд. От них, в свою очередь, исходит интенсивное красное излучение. Примечательно, что некоторые из этих звёзд в 50 раз массивнее Солнца.