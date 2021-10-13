Туманность «Сердце» заснял псковский астроном-любитель

Фото из группы «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Часть туманности «Сердце» попала в объектив псковича Петра Митрофанова. Кадрами астроном-любитель поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» «ВКонтакте».

Туманность «Сердце» расположена на расстоянии 7500 световых лет от Земли и занимает место в рукаве Персея в галактике Млечный Путь в созвездии Кассиопея.

Центр туманности образовывает небольшая группа звёзд. От них, в свою очередь, исходит интенсивное красное излучение. Примечательно, что некоторые из этих звёзд в 50 раз массивнее Солнца.