Псковичка с поражением лёгких 100% родила девочку на 32-й неделе беременности

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О тяжелом течении коронавирусной инфекции у беременных рассказала на пресс-конференции 13 октября в медиацентре ПАИ главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Спикер добавила, что недавно преждевременные роды были приняты на 32-й неделе у матери со 100-процентным поражением лёгких. За жизнь псковички сейчас борются врачи.

Девочка родилась с весом 1,5 кг. Малышку передали в детскую больницу. У новорожденной наблюдается положительная динамика, добавила врач.

«Четвертая волна иная, другая совсем. Дельта-штамм принес еще и лихорадку, пациенты в основном неблагоприятные», - рассказала Повторейко.