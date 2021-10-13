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Общество13 октября 2021 14:32

Недостающие документы на догазификацию просят предоставить псковичей

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Псковской области, подавшим заявку на участие в программе догазификации, необходимо предъявить недостающие документы, сообщили в «Газпром межрегионгаз Псков».

Связано это с принятием нормативного правового акта – постановления Правительства России от 13 сентября 2021 года № 1547, устанавливающего новые правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Так, для заключения договора на технологическое присоединение, необходимо предоставить ИНН и СНИЛС в абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 20, а также в его подразделения на территориях муниципальных районов.