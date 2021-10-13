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Общество13 октября 2021 14:35

34 находящихся в федеральном розыске гражданина задержали псковские приставы

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

За 9 месяцев в Псковской области судебные приставы по ОУПДС структурных подразделений УФССП России по Псковской области задержали 34 гражданина, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Из них 26 были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести и 8 человек за совершение преступлений средней тяжести.

Всего же в 2021 году судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области было оказано содействие в розыске 65 граждан.