Четырёхдневные выходные ждут жителей Псковской области в ноябре

Фото: Дарья ХВАТКОВА

В ноябре, по случаю празднования Дня народного единства, псковичи будут отдыхать четыре дня.

Первая рабочая неделя ноября будет длиться три дня – с 1 по 3 число. Причем в предпраздничную среду рабочий день будет сокращен на час. Сам День народного единства отмечается 4 ноября. Еще один выходной день переносится с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября.

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, прибывших в нашу страну во времена Смуты.