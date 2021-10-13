Пост руководителя Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова звнял Алексей Саенко

Алексей Санко назначен и. о. начальника Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Такое решение принял исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

13 октября Борис Елкин провел с новым руководителем подразделения рабочую встречу. На ней Алексей Саенко был представлен коллективу. Чиновники также определили основные задачи.

Отметим, последние полтора года Алексей Саенко работал заместителем начальника Управления государственного строительного надзора Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Чиновник контролировал соблюдение градостроительного законодательства в сферах закупок и долевого строительства.