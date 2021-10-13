Псковичам рассказали, как выявить рак молочной железы

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Какие изменения в молочной железе могут свидетельствовать о возникновении рака груди рассказал главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

Он отметил, что рак молочной железы относится к визуальной форме рака. Девушка или женщина может сама пальпировать свои молочные железы и лимфоузлы в подмышечной впадине. Нужно обращать внимание на появление каких-то образований, нечеткие или неровные контуры, спаянность кожи, симптом «площадки» – возникновение апельсиновых корок, втяжение сосков. В случае обнаружения чего-то подобного псковичкам рекомендуют обращаться к онкологу.

Александр Юров отметил, что узи молочных желез в возрасте от 20 до 40 лет нужно делать раз в год, в более старшем возрасте – один раз в два года, при отсутствии жалоб, образований или изменений кожи. Наибольшее внимание нужно обратить тем, кто имеет родственников, болевших данным заболеванием.