1 131 пскович будет работать на переписи населения

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В ходе Всероссийской переписи населения в Псковской области будет работать 131 переписчик, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для переписи населения привлекут студентов, незанятое трудоспособное население и неработающих пенсионеров. В Пскове штат переписчиков на 80% состоит из студентов.

Принять участие в переписи населения в этом году можно удаленно, для этого необходимо заполнить электронную анкету на портале "Госуслуг". Принять участие в переписи можно и с помощью переписчиков, встретив их дома или обратившись к ним на специальных участках. Продолжится она с 15 октября по 14 ноября и войдет в историю как первая цифровая и последняя бумажная перепись.