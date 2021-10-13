87 классов закрыто из-за коронавируса в Псковской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса в Псковской области закрыто 87 классов в 44 школах. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По той же причине закрыты 42 группы в 36 детских садах. Кроме того, из-за ОРВИ закрыто 7 классов и 11 групп в детских садах.

«Ранее закрытые на карантин школы в Печорском и Куньинском районах вышли с карантина еще неделю назад, - отметили в Комитете по образованию Псковской области. – На сегодняшний день в регионе нет ни одной закрытой на карантин школы или детского сада».