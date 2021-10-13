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31 октября псковичи могут последний день подать заявление на «школьную» выплату в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Большинство семей уже воспользовались этой выплатой, но тем, кто её не оформил , надо поторопиться и сделать это до 1 ноября.

Выплата осуществляется на каждого ребёнка указанного возраста и не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Также льгота полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование.