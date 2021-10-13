Верхний слой асфальта на Рижском проспекте в Пскове планируют уложить этой осенью

Фото: Борис Елкин

Верхний слой асфальта на Рижском проспекте в Пскове планируется уложить этой осенью, сообщил исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин на своей странице в Instagram.

«Как уже многие заметили, на проезжей части не хватает верхнего слоя асфальта. Если позволят погодные условия – он будет уложен этой осенью», - рассказал руководитель городской администрации и отметил, что разметку на имеющийся слой нанесли для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Также на проспекте введены некоторые ограничения, призванные разгрузить трафик дорожного движения на дальнем Завеличье. В частности, на участке от улицы Шестака до Юбилейной расширена проезжая часть и смещена ось дороги. При движении в сторону центра города теперь четыре полосы, две из них предназначены для проезда в прямом направлении. В сторону улицы Западной выделена отдельная полоса для автобусов. «В ближайшее время закрепим изменения дорожными знаками», - добавил Борис Елкин.

Также он отметил, что тротуары от Юбилейной до Рокоссовского будут приведены в порядок в этом году, а до улицы Балтийской - в следующем.