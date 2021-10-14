Хищных птиц могут привлечь к отпугиванию пернатых в парках Пскова

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И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин заявил, что работавшие в Детском парке отпугиватели не справлялись должным образом со своей функцией. Об этом пишет «Псковская правда».

«Непонятно, кто больше пугался - птицы или дети», - заметил он.

Борис Елкин заявил, что планируется привлечении хищных птиц к борьбе с пернатыми в парке. По его словам, такой метод уже используют в других городах.

«Может быть, госконтракт проторгуем. Посмотрим», - пояснил он.

Спикер также заявил, что применять отпугиватели в Пскове больше не будут, так как они доставляют дискомфорт местным жителям.

«Отдыхающим в парке должно быть приятно», - заявил Борис Елкин.