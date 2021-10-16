Как подготовить машину к надвигающимся холодам, рассказали псковичам

.

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал агенству «Прайм», как подготовить машины к зимнему сезону, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, прежде всего необходимо заменить масло. Это позволит избежать неполадки в работе машины зимой.

Эксперт отметил, что минусовые температуры могут сказаться на смазке узлов и деталей. В регионах, где ожидаются низкие температуры, масло стоит заменить на 0W30 вместо 5W30, считает Максим Рязанов.

Помимо этого, в преддверии зимнего сезона автовладельцам стоит проверить систему отопления и целостность лобового стекла.

Кроме того, совсем скоро лакокрасочное покрытие и подвеска машины окажутся подвержены сезонной нагрузке. Этому поспособствует сезон дорожных реагентов. Так, автовладельцам необходимо провести диагностику кузова и днища машины на наличие сколов или трещин, подытожил Максим Рязанов.