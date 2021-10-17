Подопечные псковского приюта «Лесопилка» остались без воды

Фото из группы общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Запасы воды закончились в приюте для бездомных животных «Лесопилка». Об этом сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Работники организации просят неравнодушных псковичей заполнить водой пустые бутылки.

«Сегодня уже сами ездили за водой, но на это уходит много драгоценного для сотрудников приюта времени. Пожалуйста, если у кого-то будет возможность помочь с водой, приезжайте за пустыми бутылями», - обратились за помощью зоозащитники.

Как рассказали в приюте, каждый четверг запасы воды пополняет водовоз. Однако в этот раз машина не прибыла, оставив животных без воды.

Напомним, приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон организации: 89113623125.