Жителей Гдовского района предупреждают об отключении электроэнергии

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Гдов и несколько деревень Гдовского района останутся без электричества с 18 по 22 октября из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в районной администрации.

18 октября без электричества останутся жители улицы Партизанской в деревне Брод и улицы 1-2 Слободской в Гдове.

19 октября электроэнергию отключат в деревнях Губин Перевоз, Лукко, Ельма, Залесье, Излучье, Заборовье, Лужок, Лядинки, Перегрёб, Вейно и Журавлев Конец.

20 октября без света останутся жители деревень Мда и Купково.

21 октября электроэнергия перестанет поступать в деревни Скородно, Ямно, Иголдино, Залюбовье, Аполево, Дубяги, Гнильск, Шипилино, Н.Зубовщина, Смуавьево, Кюровщина.

22 октября электричества не будет в деревнях Спицино и Жуково.