Использование увлажнителя воздуха грозит псковичам тяжёлой болезнью

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Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал в интервью радио Sputnik о тяжёлых заболеваниях, к которым может привести неправильное использование увлажнителя воздуха, пишет РИА Новости.

Как отметил эксперт, не выключенный вовремя прибор способен слишком сильно повысить влажность в помещении. Это, в свою очередь, может привести к увеличению числа пылевых клещей, которые живут в жилых помещениях. Кроме того, повышенная влажность поспособствует увеличению спор плесени, летающих в воздухе.

«Если относительная влажность повышается до 50% или выше, пылевые клещи начинают активно размножаться, а споры плесени бурно расти. От этого в воздухе жилых помещений появляется много аллергенов и обостряются аллергические заболевания. Астматикам обычно запрещают пользоваться любыми увлажнителями», - рассказал эксперт.

Спикер добавил, что ультразвуковой увлажнитель способен не только спровоцировать обострение бронхиальной астмы, но и стать причиной воспаления легких.

«Существует также "болезнь ультразвуковых фонтанов". Так назвали разновидность воспаления легких, в основе которой не инфекция, а только обломки микробов из воздуха. Ультразвуковые увлажнители могут распылять такие обломки, а наши легкие могут реагировать на них воспалением», - предупреждает терапевт.

Георгий Сапего рассказал, что оптимальная влажность воздуха - 30-50%. В таких условиях глаза и кожа не будут сохнуть, а пылевые клещи и плесень не будут размножаться.