«Око Бога» попало в объектив псковича

Туманность «Улитка»

Кадры туманностей «Улитка» и «Душа» сделал житель Пскова Юрий Варушеньев. Фотографиями пскович поделился в группе «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Отметим, туманность «Улитка» находится на расстоянии 650 световых лет от Солнца в созвездии Водолея. «Улитка» - одна из самых близких планетарных туманностей. А из-за необычного вида космический объект получил название «Око Бога» или «Глаз Бога».

Туманность «Душа» относится к эмиссионным туманностям. Расположена в созвездии Кассиопея. Объект находится рядом с туманностью «Сердце», которые часто упоминаются вместе как «Сердце и Душа».