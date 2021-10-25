По ковид-диссидентству Россия занимает первое место в мире — Владыка Тихон

.

В интервью с Daily Storm духовный наставник Владимира Путина, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что Россия сегодня занимает первое место в мире по ковид-диссидентству.

«И у нас, к сожалению, умирают один за другим, вот за неделю — четыре или пять человек, поэтому я просто в ужас прихожу от того, как легкомысленно относятся к этой проблеме», - делится митрополит.

По словам Тихона Шевкунова, тяжёлой формой коронавируса сейчас болеют даже дети.

«Это страшно! 13-летние дети у нас сейчас лежат в реанимации, 13-летние!» - рассказывает церковнослужитель.

Митрополит добавил, что в больнице, где он работает, примерно из ста пациентов с COVID-19 лишь один привит. И находится такой пациент, уточняет владыка, не в реанимации, а на стационарном лечении.

Священнослужитель убеждает людей, что прислушиваться нужно в первую очередь к врачам, а не к интернету.

«Это просто какая-то массовая, жуткая провокация и, конечно, страшно смотреть, когда люди умирают в больнице, а еще страшнее видеть, как люди просто лишаются рассудка, это же действует на нервную систему и на психику», - добавил митрополит.