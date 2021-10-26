Что такое «заморозка» проездных, рассказали псковичам

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С 25 октября по 7 ноября 2021 года действие льготных годовых проездных билетов учащихся и месячных абонементов транспортных карт школьников и студентов приостановлено. Такое решение принято в соответствии с Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Мы не лишаем возможности передвигаться, мы предлагаем гражданам отказаться от поездок, так как посещение многих мест сейчас не нужно населению», – отметил председатель комитета по образованию Андрей Ермаков во время брифинга в Медиацентре ПАИ по вопросам антиковидных ограничений 26 октября.

Добавил, месячные абонементы транспортных карт школьников и студентов на октябрь будут действительны дополнительно в дни с 8 по 14 ноября 2021 года.

Стоимость ноябрьских проездных также изменится: цена месячного абонемента на проезд по транспортной карте школьника с 15 ноября по 30 ноября 2021 года составит 400 рублей, а на проезд по транспортной карте студента — 425 рублей.

Купить ноябрьские абонементы псковичи смогут с 10 по 20 ноября 2021 года.