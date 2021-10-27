Вертолет санавиации приземлился в аэропорту Пскова

Фото: Instagram Михаила Ведерникова

Новый вертолет национальной службы санитарной авиации прибыл в аэропорт Пскова для дальнейшей работы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что прибывший вертолет «Ансат» гораздо современнее, чем предыдущая модель вертолёта. Отмечается, что авиатранспорт был выпущен несколько недель назад, а также оснащён всем необходимым.

По словам губернатора, санавиация для нашего региона - это важное направление работы системы здравоохранения.