Горожан просят оставаться дома, а туристов – отложить поездки в Псковскую область

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук настоятельно просит жителей региона не покидать свои дома в грядущие длинные выходные, а туристам, планировавшим поездку в регион, рекомендует отложить ее, пишет «Псковская правда».

«Прошу тех, кто собрался посетить Псковскую область, изучите внимательно те ограничительные меры, которые введены у нас в регионе. Вероятно, вы не сможете реализовать свои планы и посетить всё то, что хотелось. Перенесите поездку», - предупреждает туристов Александр Нестерук.

Помимо этого, врач надеется, что организация досуга дома поможет снизить темпы распространения COVID-19 в регионе.

«Лучше скорректировать свои планы и остаться дома с семьёй», - считает главный санитарный врач Псковской области.

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