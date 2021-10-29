«Вопрос жизни и смерти»: подопечные приюта в Голубово ждут помощи от неравнодушных псковичей

Фото: «Зоозащита»

К жителям Псковской области обратились зоозащитники города с просьбой помочь частному приюту для бездомных животных в Голубово. Там двум собакам требуются срочные операции, средств на которые не хватает. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день большинство подопечных приюта — больные, старые собаки. Многим из них требуются операции, а денег на них не хватает. Как рассказывают зоозащитники, приходится оперироваться в долг. Чтобы спасти двух собак, в срочном порядке необходимо собрать 8 000 рублей.

«Для хозяйки приюта это огромная, неподъемная сумма. На эти деньги можно купить 2 мешка геркулеса. И только поэтому, когда речь идет о голоде для 120 животных или операции двум собакам, перевешивает необходимость купить крупу», - поделились в «Зоозащите».

Чтобы помочь частному приюту, можно переслать средства по реквизитам «Зоозащиты», опубликованным в группе организации. Важно при этом оставить пометку «Голубово». Все пожертвования пойдут на погашение долга и, если что-то останется, на покупку крупы. Кроме того, зоозащитники будут рады, если псковичи поделятся едой, лекарствами и деньгами для подопечных приюта, который расположен в нескольких километрах от «Лесопилки».

Зоозащитники также отметили, что о бездомных животных области заботится не один или два приюта, а гораздо больше. К сожалению, многие из них сегодня остаются забытыми из-за удалённости от города или невозможности заявить о себе в интернете.

«Очень просим не забывать частные, которые содержат в одиночку женщины-труженицы (в Середке, в Плюссе, в Голубово)», - отметили в «Зоозащите».