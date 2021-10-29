Летний сад преобразится в Пскове

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На 58-й сессии Псковской городской Думы стало известно, что Летний сад в Пскове будет реконструирован, пишет ПАИ.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова рассказала, что по проекту 2017-2018 годов уже улучшили состояние ботанического сада, парка у реки Псковы, улицу Свердлова и частично парк Победы. Как заявила Зубова, средства на корректирование документации на реконструкцию парковых зон, в том числе и Летнего сада, уже запрошены у региона. Предполагается, что реконструирована будет территория Летнего сада между Площадью Победы и Октябрьским проспектом.

Особое внимание будет уделено доступной среде Зелёного театра.

«Пути подъезда и подходы будут приспособлены для маломобильных групп населения», - рассказала Валентина Зубова.