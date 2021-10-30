Очереди вновь собираются в пунктах вакцинации в Пскове и в Великих Луках

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Люди снова начали выстраиваться в очереди в некоторых пунктах вакцинации, чтобы привиться. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона добавил, что появление очередей связано с существенным ростом динамики прививочной кампании. Для удобства граждан график работы прививочных пунктов был продлён до 20:00.

Губернатор напомнил, что сделать прививку от COVID-19 можно в Пскове в «Простории», «Империале», «Акваполисе», «Фьорд Плазе» и Ледовом дворце, а в Великих Луках – в ТЦ «Апельсин».