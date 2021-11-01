Одна из крупнейших в стране заправок для автобусов появилась в Пскове

Фото: сайт ПАИ

Одна из самых крупных в России заправок для автобусов открылась в Пскове, пишет ПАИ.

Открытие заправки посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: сайт ПАИ

Отметим, пополнить запасы газа на заправке одновременно могут сразу 10 автобусов. Легковые машины, оборудованные под метан, также могут заправляться на новой АЗС.

Другие достоинства нового объекта - близкое расположение к «Псковпассажиравтотрансу» и высокая скорость заправки. Сообщается, что 45 автобусов будут обслуживаться на АЗС.

Фото: сайт ПАИ

Специально для псковских автобусов были установлены 10 метановых постов и 6 дизельных.

«Фонари все работают, также будет развиваться район, в котором находится заправка. Территорию будут приводить в порядок», - рассказал генеральный директор Брянской нефтяной компании Илья Линник.