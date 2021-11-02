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Дом. Семья2 ноября 2021 10:31

Детсады Пскова запустили акцию помощи бездомным животным

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото из группы «Зоозащита»

Фото из группы «Зоозащита»

Воспитанники детских садов Пскова и их родители помогают приюту для бездомных животных «Лесопилка», централизованно собирая посылки. Об этом сообщили в официальной группе организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Помощь приюту уже оказали детские садики «Теремок» и «Академия детства».

От неравнодушных псковичей подопечные «Лесопилки» получили корма, рис, гречку, а также паучи и наполнитель для кошачьего отделения.

Фото из группы «Зоозащита»

Фото из группы «Зоозащита»

«Спасибо!!! За вашу дружбу, за ваши маленькие, но добрые сердца!!! Спасибо, ребята!! Спасибо, родители ребят! Спасибо всему дружному коллективу детского садика!!!» - поблагодарили зоозащитники отзывчивых горожан.