Детсады Пскова запустили акцию помощи бездомным животным

Фото из группы «Зоозащита»

Воспитанники детских садов Пскова и их родители помогают приюту для бездомных животных «Лесопилка», централизованно собирая посылки. Об этом сообщили в официальной группе организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Помощь приюту уже оказали детские садики «Теремок» и «Академия детства».

От неравнодушных псковичей подопечные «Лесопилки» получили корма, рис, гречку, а также паучи и наполнитель для кошачьего отделения.

Фото из группы «Зоозащита»

«Спасибо!!! За вашу дружбу, за ваши маленькие, но добрые сердца!!! Спасибо, ребята!! Спасибо, родители ребят! Спасибо всему дружному коллективу детского садика!!!» - поблагодарили зоозащитники отзывчивых горожан.