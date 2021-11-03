Похолодание и мокрый снег ожидаются в Псковской области на следующей неделе

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Какой будет погода в ближайшую неделю, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Эта десятидневка закончится без осадков в виде снега, - заявила синоптик. – Во второй десятидневке, по предварительному прогнозу, ожидается мокрый снег и дождь».

В четверг и пятницу дневные температуры будут держаться в пределах +7…+12 градусов, +5…+10 градусов соответственно. Ночью минусовых температур не ожидается.

А в выходные придет похолодание: дневные температуры составят +3...+9 градусов. Ночные температуры останутся прежними.