Стало известно, зачем главный инфекционист России приехал в Псковскую область

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Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщил, зачем приехал в Псковскую область.

По его словам, представители Росздравнадзора приехали в Псков, чтобы оказать организационно-методическую помощь здравоохранению региона.

«В первую очередь, естественно, с точки зрения оказания помощи пациентам с COVID-19. Мы планируем посмотреть все этапы этой помощи: и амбулаторный, и стационарный, и скорую медицинскую помощь», - рассказал инфекционист.

Всё это позволит оценить систему здравоохранения, разработанную соответствующим Министерством. Специалисты обратят внимание на современность системы, полноту оказания помощи и соблюдение рекомендаций по борьбе с коронавирусом.

Отметим, представители Росздравнадзора уже осмотрели реанимацию псковской инфекционки, а также отделение интенсивной терапии и обычное отделение. Помимо этого, медики проверили медицинскую документацию, поработав с историями болезни пациентов.