Вакцинироваться от COVID-19 призывает псковичей главный инфекционист России

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Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов обратился к жителям Псковской области с призывом сделать прививку от COVID-19.

По словам главного инфекциониста, ваша вакцинация поможет здравоохранению области, себе лично и всем вашим близким.

Эксперт рассказал, что сегодня эпидситуация в России остаётся крайне напряженной, что подтверждает статистика.

«В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. Псковская область тоже попадает в этот перечень регионов. Сейчас очень важно соблюдать все ограничительные санитарно-эпидемиологические мероприятия», - добавил Владимир Чуланов.

«Мы видим, что на больничных койках оказываются именно непривитые, особенно на койках реанимации», - подчеркнул главный инфекционист.

По его словам, помочь противостоять коронавирусу может вакцинопрофилактика. Эксперт также рекомендовал потратить выходные на то, чтобы сделать прививку.

«К сожалению,человек осознает, что сделал ошибку и не привился своевременно на больничной койке, - поделился врач. - Нужно не допустить, чтобы это продолжалось».

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