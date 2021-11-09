Почти 300 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

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Ещё у 294 жителей региона подтвердился коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно последним данным, число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 60 630.

Вылечиться с начала пандемии удалось 52 298 жителям Псковской области. 296 из них закрыли больничные в связи с выздоровлением за минувшие сутки.

У 1 787 жителей региона взяли анализ на наличие коронавирусной инфекции за последние 24 часа.

Михаил Ведерников добавил, что с возвращением к рабочему режиму рост заболеваемости коронавирусом может возобновиться.