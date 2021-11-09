Стало известно, какую сумму выделила администрация Великих Лук на новогодние украшения города

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Аукцион на поставку световых изделий для украшения города к Новому году объявили в Великих Луках. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составила 10 млн рублей. Деньги на новогодние украшения выделят из бюджета муниципального образования.

Город ждёт от подрядчика такие украшения, как «Фонтан «Струи» с эффектом бегущей капли» (2 штуки) и «Светящуюся арку «Кольцо» (7 штук). Помимо этого, праздничная атмосфера в городе появится благодаря светодиодному световому занавесу (304 штуки).

Планируется, что аукцион состоится 18 ноября в электронном формате.