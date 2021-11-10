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Дом. Семья10 ноября 2021 15:52

Умалчивание вспышки АЧС на одном из предприятий расследуют в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Возможный факт сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий расследуют в Псковской области. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Материалы переданы в следственные органы, вчера на совещании в администрации региона были сотрудники МВД, точка в этом деле не поставлена, расследование продолжается», - заявил Олег Емцев.

По одной из версий, причина обнаружения вируса кроется в подмене документов реализатором продукции.