Врачи назвали главную проблему беременных с COVID-19

.

Сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции в медиацентра ПАИ и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал, что беременные псковички с коронавирусом чаще всего рожают преждевременно.

Спикер добавил, что зараженные псковички рожают там же, где и здоровые беременные - в Псковском перинатальном центре. Но после родов женщин переводят в инфекционный стационар, а новорождённого передают в детскую областную больницу.

«В месяц происходит около 5-6 родов инфицированных. Большая часть детей недоношенные», - отметил Николай Красиков.