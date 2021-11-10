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Здоровье10 ноября 2021 16:37

Врачи назвали главную проблему беременных с COVID-19

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции в медиацентра ПАИ и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал, что беременные псковички с коронавирусом чаще всего рожают преждевременно.

Спикер добавил, что зараженные псковички рожают там же, где и здоровые беременные - в Псковском перинатальном центре. Но после родов женщин переводят в инфекционный стационар, а новорождённого передают в детскую областную больницу.

«В месяц происходит около 5-6 родов инфицированных. Большая часть детей недоношенные», - отметил Николай Красиков.