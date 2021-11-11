Пропавшую женщину в бирюзовом халате разыскивают в Псковской области

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт»

Зинаида Михайловна Петрова (Хмельницкая), проживающая в деревне Аничково Великолукского района, пропала 9 ноября. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «Вконтакте».

64-летнюю пенсионерку последний раз видели в СНТ Лазурный. Тогда она была одета в бирюзовый халат, чёрные спортивные штаны и чёрные ботинки.

Из примет пропавшей женщины поисковики указали рост 155 см, худощавое телосложение и тёмно-каштановые с проседью волосы.

Волонтёры отряда просят присоединиться к поискам добровольцев, а всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, — позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52.